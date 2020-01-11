Emre Mor transferi için Galatasaray'a olumsuz cevap! - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Mor transferi için Galatasaray'a olumsuz cevap! - Son Dakika Spor

Emre Mor transferi için Galatasaray'a olumsuz cevap!

6 saat önce

Teknik heyetin raporu doğrultusunda birkaç oyuncuysuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımda düşünülmeyen isimlerden birisi de Emre Mor.

Emre Mor transferi için Galatasaray'a olumsuz cevap!, System.String[]

Teknik heyetin raporu doğrultusunda birkaç oyuncuysuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımda düşünülmeyen isimlerden birisi de Emre Mor.


Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan ancak bekleneni veremeyen 22 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermek isteyen sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.


CELTA VIGO'DAN OLUMSUZ YANIT


Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'u Celta Vigo'ya geri göndermek istedi ancak İspanyol ekibinden olumsuz cevap aldı.


Celta Vigo, sarı kırmızılı ekibin bu teklifini geri çevirerek Emre Mor'u geri almayı kabul etmediğini iletti.


İNGİLİZLER KAMPANYA BAŞLATTI!


Öte yandan Ada ekibi Leeds United'ın Emre Mor'u kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü. Fakat Leeds United taraftarları Emre Mor'un takıma fayda sağlayacağını düşünmüyor.


İngiliz ekibinin taraftarları, sosyal medya üzerinden 'Emre Mor'u istemiyoruz' diyerek kampanya başlattılar.


Emre Mor bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ancak gol ya da asist sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, Celta Vigo, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:38 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sıtma olan Henry Onyekuru 4 hafta yok
Galatasaray'da Henry Onyekuru ölümden döndü Ryan Babel'den Galatasaray'a gönderme Yeni transferler sonrası Galatasaray, bambaşka bir takıma büründü

Son Dakika Haberleri
18:58 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız" - Son Dakika Spor
18:50 Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası - Son Dakika Spor
18:49 GS Başkanı Cengiz: "Oyun oynanırken kural değişmesine karşıyız" - Son Dakika Spor
18:48 Barcelona'da Luis Suarez ameliyat edilecek - Son Dakika Spor
18:47 Amatör futbol maçından sonra kavga çıktı - Son Dakika Spor
17:53 Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Son Dakika Spor
17:22 Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 18:58:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Mor transferi için Galatasaray'a olumsuz cevap! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]