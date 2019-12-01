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Emre Mor: "Yüzde 100 penaltı verilmedi"
6 saat önce
Sarı kırmızılı futbolcu kendisine penaltı yapıldığını belirterek, "Yüzde 100 penaltı yapıldı bana. Sahada emindim, içeride bir kez daha izleyince daha da emin oldum. Rakibi geçtim ve rakibi geçtikten sonra ayağıma vurdu.
Sarı kırmızılı futbolcu kendisine penaltı yapıldığını belirterek, "Yüzde 100 penaltı yapıldı bana. Sahada emindim, içeride bir kez daha izleyince daha da emin oldum. Rakibi geçtim ve rakibi geçtikten sonra ayağıma vurdu. Şiddettin önemi yok, dengemi kaybettim ve düştüm. VAR bu pozisyonlar için var, niye VAR'a gitmedi, anlamadım" dedi.
Emre Mor, 3 puanı hak eden taraf olduklarını da ifade ederek, "İyi oynadık, pozisyonlara girdik. Maçı hissetmek çok kolay olmuyor ama sahada kaldığım dakikalarda elimden geleni yaptım. Etkili olduğumu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:30
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