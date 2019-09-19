Son Dakika Haberleri: Emre, Moses ve Isla takımdan ayrı çalıştı
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Emre, Moses ve Isla takımdan ayrı çalıştı

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Emre, Moses ve Isla takımdan ayrı çalıştı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Moses ve Isla takımdan ayrı çalıştı.


Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sakatlık önleyici egzersizlerle süren antrenman pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.


Öte yandan sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu, Moses ve Isla takımdan ayrı çalışırken, Hasan Ali ise düz koşulara başladı.


Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:01 Kaynak: İHA
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