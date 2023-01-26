Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur itiraz üzerine yeniden tutuklandı - Son Dakika
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Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur itiraz üzerine yeniden tutuklandı

26.01.2023 11:51
Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur itiraz üzerine yeniden tutuklandı

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan ve tahliye edilen Ahmet Emre Olur, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz sonucu tekrar tutuklandı.

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan ve tahliye edilen Ahmet Emre Olur, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz sonucu tekrar tutuklandı.

Başsavcılık, ilk itirazını tahliye kararı veren Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptı. Mahkemenin itirazı reddetmesinin ardından Başsavcılık bu kez bir üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye kararına ilişkin itirazda bulundu.

Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, "silahlı kasten yaralama" ve "örgüt üyeliği" suçundan Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Olur'un tahliyesine karar verildiği aktarıldı.

Dilekçede, "Her ne kadar duruşma sırasında cumhuriyet savcısı tarafından sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol uygulanmak suretiyle tahliyesi talep edilmişse de Başsavcılığımızca verilen karar sonrasında yeniden yapılan değerlendirmede mütalaanın ve kararın hatalı olduğu sonucuna varılmıştır. Şöyle ki sanık zaten kaçtığı için yurt dışından yakalanarak getirilmiştir. Bu nedenle kaçma şüphesi yüksektir. Adli kontrol kesinlikle yetersiz kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca delilleri karartma ve tanıkları etkileme şüphesi olduğu belirtilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Zira davada gizli tanık olarak dinlenen kişi beyanlarını değiştirmiş ve gizli tanığın tanıklıktan çıkarılmasına sebebiyet verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu iddia edilen örgütün bu işlere sebep olduğu aşikardır. Bu nedenle delillerin karartılması, tanıkların etkilenmesi ve sanığın kaçma şüphesi olduğuna dair somut delillerin bulunması nedeniyle sanık Ahmet Emre Olur'un tahliyesine dair kararın itirazen kaldırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve arz olunur."

Başsavcılıkça yapılan itirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını kaldırıp sanığın tekrar tutuklanmasına hükmetti.

Bu kararın ardından sanık Ahmet Emre Olur tekrar tutuklandı.

Kaynak: AA
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Sedat Peker, Cumhuriyet, Ahmet Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur itiraz üzerine yeniden tutuklandı - Son Dakika

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