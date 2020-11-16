Emre Sakçı bir kez daha birinci oldu
16.11.2020 23:05
Milli yüzücü Emre Sakçı, International Swimming League'de 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında 56.51'lik derecesiyle birinci oldu.
Milli yüzücü Emre Sakçı, International Swimming League'de 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında 56.51'lik derecesiyle birinci oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen International Swimming League'deki son yarışına bugün çıkan Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında 56.51'lik derecesiyle bir kez daha birinci olma başarısı gösterdi.Sakçı, dün gerçekleştirilen 50 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında da 25.54'le birinci olmuştu.
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