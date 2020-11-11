Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj - Son Dakika

Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj

11.11.2020 10:54
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj, System.String[]

Macaristan'da devam eden Uluslararası Yüzme Ligi'nde 15 gün içinde üçüncü Avrupa rekorunu kırarak Dünya rekoruna çok yaklaşan Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 10 Kasım'da gelen 100 metre kısa kulvar kurbağalama rekoru sonrası anlamlı bir mesaj paylaştı.

Macaristan'da devam eden Uluslararası Yüzme Ligi'nde 15 gün içinde üçüncü Avrupa rekorunu kırarak Dünya rekoruna çok yaklaşan Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 10 Kasım'da gelen 100 metre kısa kulvar kurbağalama rekoru sonrası anlamlı bir mesaj paylaştı. Dev organizasyonda 26 Ekim'de 25.50'lik derecesiyle kırdığı 50 metre kısa kulvar Avrupa rekorunu 4 Kasım'da 25.29'la geliştirip Günay Afrikalı Cameron van der Burgh'un 25.25'lik Dünya rekorunun yalnız 4 salise gerisinde tarihin en iyi ikinci derecesini yapan Emre Sakçı, dün de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümünde anlamlı bir rekor daha kırdı.

Türkiye'nin havuzdaki yüzakı olan Emre Sakçı, Budapeşte'deki organizasyonda üst üste üçüncü kez Avrupa rekoru kırmayı başarırken 100 metre kurbağalama kısa kulvardaki 55.74'lük derecesiyle yine Cameron van der Burgh'un 55.61'lik Dünya rekoruna çok yaklaştı. Uluslararası Yüzme Ligi'nde performans tablosunun zirvesinde yer alıp gözünü Dünya rekoru ve kariyerinde ilk kez katılacağı Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize havuzdaki ilk madalyayı kazandırmaya çeviren Emre, 10 Kasım gibi anlamlı bir günde kırdığı rekorla büyük gurur yaşadığını söyledi. Avrupa şampiyonu unvanı da bulunan Emre Sakçı, sosyal medyada, "Böyle anlamlı bir günde bir Türk genci olarak ülkem adına görevimi yerine getirdiğim için çok huzurluyum. Ne mutlu Türküm diyene" açıklamasını yaptı.


Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj
Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj

Emre Sakçı, 10 Kasım, Avrupa, Yüzme, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Swap faizinin artırılmasından sonra düşüşe devam eden dolar 8.12 liradan işlem görüyor Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Adana'da Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpıştı! 5 kişi kayıp Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?         
11:08
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor         
10:41
Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı         
10:35
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi         
09:44
Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz         
09:27
Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu         
08:51
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 11:22:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Sakçı'dan anlamlı mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei