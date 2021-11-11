SPOR Emre Sakçı: Hedefim Dünya Şampiyonası'nda madalya - Son Dakika

Emre Sakçı: Hedefim Dünya Şampiyonası'nda madalya

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA) -

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanıp, dev organizasyonda 2019 yılındaki madalyasından sonra üst üste ikinci kez ikincilik kürsüsüne çıkarak tarihe geçen milli sporcu Emre Sakçı, gözünü 13-18 Aralık tarihleri arasında Abu Dabi'de yapılacak Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Avrupa Şampiyonası'nda mutlu döndüğünü dile getiren Emre, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Avrupa'daki yarışın kendisi için hedef bir yarış olmadığını anlatan Emre, "Buna rağmen güzel sonuçlar elde ettik. Avrupa'da üst üste ikinci olarak yarışı tamamladım. Bizim ülke olarak ne kadar geliştiğimizi ve gelişmeyi ne kadar sabitleştirdiğimizi gördük" dedi.

"HERKESİ TATMİN EDECEK BAŞARILAR GELECEK"

Ülke olarak çok güzel bir yarışı geride bıraktıklarını ifade eden Emre Sakçı, "Toplamda, genel klasmanda yarışları 6'ncı olarak bitirdik. Avrupa Şampiyonası, önümüzdeki Dünya Şampiyonası için bize çok ciddi umutlar verdi. Dünya Şampiyonası için çalışmalarımız tam gaz devam ediyor, hiç ara vermiyoruz. Bu şampiyona için çok heyecanlıyız. Elimizden gelen en iyi performansı sergileyeceğiz. Bu şampiyonadaki hedefim kendi derecelerimi geliştirmek. Bireysel derecelerimi yakalamak. Hepimizi tatmin edecek başarıları getireceğiz" diye konuştu.

BAHAR OKTAY: EMRE'NİN BAŞARILARI ARTACAK

Kazan'daki Avrupa Şampiyonası'na Emre Sakçı ile katılan milli takımlar ve aynı zamanda Fenerbahçe Yüzme Antrenörü Bahar Oktay, milli sporcunun çok daha büyük başarılara imza atacağını söyledi. Esas hedeflerinin Dünya Şampiyonası'nda başarıyı yakalamak olduğunu ifade eden Bahar Oktay, "Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Kazan kentindeydik. Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nı geride bıraktık. Bizim asıl hedefimiz aralık ayında gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası önemli tecrübe edinebileceğimiz bir yarıştı. Buradan da madalya ile çıktık. Emre güzel bir derece elde edip, Avrupa ikincisi oldu. Dünya Şampiyonası'nda sporcumuzdan daha güzel bir başarı bekliyoruz. Türk milli takımı olarak da Avrupa Şampiyonası en başarılı geçirdiğimiz şampiyona oldu. Ben yarı final ve finallerin sayısını sayamadım. Avrupa şampiyonumuz da çıktı, inşallah Dünya Şampiyonası'nda daha başarılı olacağız. Önümüzde 5 haftaya yakın bir zaman var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

TÜRKER OKTAY: YARIŞLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Milli Takımlar Yüzme ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Türker Oktay ise yarışların üst üste geldiğini ifade etti. Türker Oktay, "Olimpiyatlardan sonra bu sezonun iki önemli yarışı vardı. Bir tanesi Avrupa Şampiyonası, diğeri de Dünya Şampiyonası. Aslında bu organizasyonlar 1 sene aralıklarla yapılırdı. Pandemiden dolayı organizasyonların bir kısmı iptal oldu. Dolayısıyla ikisi üst üste geldi. Bizim esas hedefimiz Dünya Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'na antrenman olsun diye gittik. Ona rağmen bu derecenin çıkması mutluluk verici" cümlelerini kurdu.