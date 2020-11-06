Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
06.11.2020 15:43
Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 7. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama skins yarışmasında birinci oldu.
Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 7. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama skins yarışmasında birinci oldu.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda dün 50 metre kurbağalamada birincilik elde eden 22 yaşındaki yüzücü, aynı disiplinde eleme usulü yapılan 50 metre skins yarışlarında da ilk sırayı aldı. Emre, 25.57'lik derecesiyle finalde yarıştığı Belaruslu Ilya Shymanovich'e 0.7 saniye fark attı.
Milli yüzücü, 100 metre kurbağalama yarışını ise skins finalinde yendiği Shymanovich'in arkasında 2. bitirdi. Emre, 55.97'lik zamanıyla rakibinin 0.12 saniye gerisinde kaldı.
Son Dakika Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ahırına çevrilmiş F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Timur Selçuk'un ani ölümü sanat camiasını yıktı Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler