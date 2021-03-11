Emre Saltık vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Emre Saltık vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı

11.03.2021 13:25
Emre Saltık vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı, System.String[]

Türk halk müziği sanatçısı Emre Saltık vefatının 4'üncü yıldönümünde Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Türk halk müziği sanatçısı Emre Saltık vefatının 4'üncü yıldönümünde Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık, oğulları Mert ve Baran Saltık ile yakınlarının hazır bulunduğu anma törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de katıldı. 11 Mart 2017 tarihinde genç yaşta aramızdan ayrılan Türk Halk Müziği sanatçısı ve Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Emre Saltık, 4'üncü yıldönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

"İyi bir insandı"

Anma töreninde bir açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Emre Saltık bizim için çok kıymetli bir düşünür, dost, öğretmen, iyi bir insandı. İyi insan demek çok önemlidir. Sanatçı olarak tanırken bir de siyasetçi olarak kendisini yakından tanıma fırsatını buldum çünkü belediye meclis üyeliğine aday olunca çok mutlu olmuştum. Belediye meclis üyeliği süresi içerisinde kültür, sanat, toplumun ve gençlerin geleceğiyle ilgili çok önemli projeleri hep konuştuk. Gelecekle ilgili gençliği yönlendirmek bakımından, kültüre ve sanata hizmet edebilmeleri bakımından onların eğitimini çok önemsedi. Hep böyle kendisini tanıdık" dedi.

"Çok önemli bir projesini hayata geçireceğiz"

Emre Saltık'ın gençlerle ilgili projeler ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Dr. Hasan Akgün sözlerine devam etti: "Getirdiği projelerden çok önemli bir tanesi hayata geçecek. Türk müziğiyle ilgili eğitim kurumu. Türk Musikisi Eğitim Tesisi veya konservatuarı. Hep onunla yattık kalktık. Tam o günlerde başlayacaktık ama aramızdan ayrılması projenin de duraklamasına sebep olmuştur. Mutlaka o proje yerine getirilecek ve onun ilkleri doğrultusunda gençliğin müziğe, Türk müzik kültürüne onların yetiştirilmesi için biz fiziki altyapıyı onun projeleri doğrultusunda yerine getireceğiz. Kendisi hoş sohbet, insanı çok seven, hümanist ve entelektüel bir insandı. Yurtiçi ve yurtdışındaki gezilerimizde duruşu ve temsil kabiliyetiyle çok önemli katkılar sağlamıştı bizim uluslararası toplantılarımıza. Strazburg'da Avrupa Konseyi'nde, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, kardeş şehir ilişkilerinde, Kore'de hatırlayamadığım birçok toplantıda önemli bir duruşu vardı. Hiç aklımdan çıkmayan ve herkesin düşünmesi gereken sözü; 'Türküleri yapanlar kanunları yapanlardan daha güçlüdür' sözü çok önemlidir. Türküleri yapanlar işte bugüne kadar binlerce yıl yaşayan türküler bunu ortaya koyuyor. Bu sözün altını dolduruyor. Siyasetçiler söylediler gittiler bir tanesi aklımızda yok ama ebedi olarak 'Türküleri yapanlar kanunları yapanlardan daha güçlüdür' sözü hiç akıllardan çıkmayacak ve silinmeyecektir. Allah rahmet eylesin, ruhu şad mekanı cennet olsun. Firaz hanım ve çocuklarıyla birlikte onu anmaya, onun ilkelerinde ve dünya görüşü üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuz önemli bir sanatçısını, entelektüelini, eğitmenini, düşünürünü erken kaybetmiştir."

"Bu kadar dost bıraktığı içinde çok sağ olun"

Emre Saltık'ın eşi Firaz Saltık; kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek; "Buraya gelen dostlarına çok teşekkür ediyorum. Nadirini bıraktığı için üzgünüm ama bu kadar dost bıraktığı içinde çok sağ olun" dedi.

Anma töreni Emre Saltık için okunan duaların ardından son buldu. - İSTANBUL

Emre Saltık vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Emre Saltık vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Emre Saltık vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı
Emre Saltık vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı

Türk Halk Müziği, Büyükçekmece, Saltık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Emre Saltık vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı - Son Dakika


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