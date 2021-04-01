Emre Sarıgedik'ten 'seçime giremez' iddialarına yanıt - Son Dakika

Emre Sarıgedik'ten 'seçime giremez' iddialarına yanıt

01.04.2021 17:58
Emre Sarıgedik'ten 'seçime giremez' iddialarına yanıt, System.String[]

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın genel kurulu öncesinde mevcut yönetimden gelen "Emre Sarıgedik, başkan adayı olarak seçime giremez" çıkışına Sarıgedik, hukuku hatırlatarak cevap verdi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın genel kurulu öncesinde mevcut yönetimden gelen "Emre Sarıgedik, başkan adayı olarak seçime giremez" çıkışına Sarıgedik, hukuku hatırlatarak cevap verdi.

İZVAK'ta ilk defa iki listeli gidilecek tarihi seçim öncesinde mevcut yönetim tarafından bugün yapılan basın toplantısında flaş bir iddia ortaya atıldı. İZVAK Genel Sekreteri Av. Erdem Meço, Dinamik Grup Başkan Adayı Emre Sarıgedik'in başkan adayı olarak seçime giremeyeceği söyledi. Meço'nun bu iddiasına yanıt veren Sarıgedik, "Sayın Meço'nun bir internet haber sitesinde İZVAK tüzüğünün 18'inci maddesine ilişkin ifadelerini hayretle okuduk. Bir hukukçunun, yazılı bir metni, hele de bir tüzüğü sözlü ifadeyle cümle arasında değiştirerek ifade etmesi ne kadar doğrudur? İZVAK tüzüğünün ilgili kısmındaki bölümde bulunan virgül, açıklamada 've' bağlacına dönüştürülerek yok edilmiştir. Bu yaklaşım hukuk nezdinde yanlıştır. Vakıf tüzüğü bizde de mevcuttur ve arzu edene bunu göndermekte beis görmeyiz. Bununla birlikte seçime bir hafta kala böyle bir açıklama gelmesi üzerine cevap hakkımızı kullanmakta fayda var. Öncelikle bizler ekibimizden toplam 11 isim olarak 2020 yılında vakfa aday olmak istediğimizde, 4 ay bekletildik. Dilekçemiz kabul edilmedi. Noterden göndermek istediğimizi belirttiğimizdeyse bunun ayıp kabul edileceği belirtildi. Dolayısıyla üyeliklerimiz yapılmadığı için konuyu aylar önce Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu'na aktardım. Kendisi beni bu alandaki en yetkin isimlerden olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz'a yönlendirdi. Konuyu inceleyen Sn. Yılmaz, 7 sayfalık bir rapor hazırladı. Raporun sonuç kısmında uzman görüşü olarak kullanılan ifadelerse şöyledir, 'Vakıf başkan adayının, vakıf üyesi olma zorunluluğunun bulunmadığı, Vakıf Tüzüğü'nün 18.1/1 hükmü uyarınca vakıf başkanının diğer yönetim kurulu üyesi sıfatına haiz olduğu, diğer yönetim kurulu üyelerinin de vakıf üyesi olmayan kişilerden seçilebileceği, seçilmesi durumunda da bu kişinin doğrudan vakıf üyesi sıfatını kazanacağı görüş ve kanaatine ulaşılmıştır" diye konuştu.

7 sayfalık raporu, imza karşılığı mevcut yönetime verebileceğini belirten Sarıgedik, "Görüldüğü gibi ortada bir uzman görüşü varken 18. maddenin birinci bendi üzerinden Sayın Meço'nun böyle bir açıklamada bulunması, genel kurul öncesi talihsizlik olmuştur. Bizleri destekleyenler hiç şüphe etmesinler ki kongre günü Dinamik Grup olarak salonda aday olarak yerimizi alacağız. Gönül isterdi ki bugün rakiplerimiz bize başarılar dileyerek centilmence bir açıklama yapsın. Böyle bir centilmenliğin yerine ortada bize karşı doğru olmayan açıklamalar ve Sayın Erten'in sekterine kadar üye yapılmış bir liste var. Takdir, İzmir futboluna emek ve kıymet veren kamuoyunun ve kıymetli İZVAK üyelerinindir. 7 Nisan İzmir spor camiası için yeni bir başlangıcın filizlendiği, iklime bahar geldiği gün olacaktır" dedi.


Hukuk, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emre Sarıgedik'ten 'seçime giremez' iddialarına yanıt - Son Dakika Spor


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