Emre Seven Kartal'dan Çınarcık'a kulaç atmaya devam ediyor - Son Dakika

Emre Seven Kartal'dan Çınarcık'a kulaç atmaya devam ediyor

Saatte 1 mola veren milli yüzücü, sporcu içecekleri ve sandviç takviyesi alıyorNamık Ekin: Akıntı zorladı ancak şimdilik iyi gidiyorOLGUCAN KALKAN-CENK KAYA / İSTANBUL,- Milli yüzücü Emre Seven, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda İstanbul'un Kartal ilçesinden Yalova'nın Çınarcık...

Saatte 1 mola veren milli yüzücü, sporcu içecekleri ve sandviç takviyesi alıyor

Namık Ekin: Akıntı zorladı ancak şimdilik iyi gidiyor

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OLGUCAN KALKAN-CENK KAYA/ İSTANBUL,- Milli yüzücü Emre Seven, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda İstanbul'un Kartal ilçesinden Yalova'nın Çınarcık ilçesine kulaç atıyor. Eylül ayında Mersin ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki maraton öncesi kendisini test eden Seven'in yaklaşık 28 kilometrelik parkuru saat 18.00 sıralarında tamamlaması bekleniyor.

2011 yılında 19.3 km'yi 4 saat 21 dakikada yüzerek Cebelitarık Boğazı'nı geçip Avrupa Kıtası'ndan Afrika Kıtası'na geçen ilk Türk unvanını elde eden 48 yaşındaki milli yüzücü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Kartal Dragos sahilinden Çınarcık'a kulaç atmaya devam ediyor.

DENİZ İÇİNDEKİ MOLALARDA SPORCU İÇECEĞİ VE KEPEKLİ EKMEK

Milli yüzücü Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu'nun yüzmeye başlamasının ardından 2 saatte bir mola verilirken, sporcuların yorulmaları da göz önüne alınarak molalar saatte 1'e düşürüldü. Deniz içindeki molalarda yüzücülere özel olarak hazırlanan sporcu içecekleri veriliyor. Özel karışımlardan oluşturulan içeceğin sonrasında kepek ekmeğine yapılmış sandviçleri de sporcular suyun içinde tüketiyor. Ancak yapılan sandviçlerin içinde sporcuları etkilememesi adına yağlı yiyecekler bulunmuyor.

NAMIK EKİN: AKINTI ZORLADI ANCAK ŞİMDİLİK İYİ GİDİYOR

Milli yüzücünün performans antrenörü ve Emekli Su Altı Taarruz Komandosu Namık Ekin, "Eylül ayına gerçekleştirilecek Mersin'den Kıbrıs'a geçişin ilk hazırlığını yapıyoruz. 30 kilometrelik bir etap. Çınarcık'a doğru gidiyoruz. Su biraz soğuk ancak şu anda alıştılar. Onları arada bir sporcu içecekleriyle besliyoruz. Böyle devam edersek 18.00 sularında varmış oluruz. Orta kanal sularında biraz akıntı var. Adaların arasından geçerken akıntı biraz mani oldu. Şimdilik iyi gidiyor. Başaracaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çınarcık, Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emre Seven Kartal'dan Çınarcık'a kulaç atmaya devam ediyor - Son Dakika Spor
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