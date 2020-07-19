Emre Taşdemir'den kaptan Selçuk İnan'a teşekkür - Son Dakika

Emre Taşdemir'den kaptan Selçuk İnan'a teşekkür

Hes Kablo Kayserispor'un devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak olan forma giyen Emre Taşdemir futbolu bırakma karar alan Selçuk İnan için mesaj yayınladı.

Hes Kablo Kayserispor'un devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak olan forma giyen Emre Taşdemir futbolu bırakma karar alan Selçuk İnan için mesaj yayınladı.

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Devre arasında Galatasaray'dan kiralık olarak olan Hes Kablo Kayserispor'a gelen Emre Taşdemir, sezon sonu futbolu bırakma kararı alan Selçuk İnan'a teşekkür etti.

Emre Taşdemir yaptığı paylaşımda, "Büyük kaptan. Saha içi ve saha dışı bizlere olan inancın yaptığın ağabeyliğin çok özel ve güzeldi. Futbolda yaşadığım en özel ve en güzel anılarım seninleydi. Bize yaşattığın her an için çok teşekkür ederim. Yeni başlayacağın yolculukta başarılar diliyorum. Bizim hayatımıza dokunduğun gibi nice gençlerin hayatına dokunacaksın. İyi ki seni tanımışım ve seninle oynama ayrıcalığına sahip olmuşum. Seni çok seviyorum Selçuk abim" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emre Taşdemir'den kaptan Selçuk İnan'a teşekkür - Son Dakika Spor
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