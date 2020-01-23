Emre Taşdemir, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Taşdemir, ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Emre Taşdemir, ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emre Taşdemir Kayseri'ye geldi.

Emre Taşdemir, ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Emre Taşdemir Kayseri'ye geldi.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'dan bir transfer daha. Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Emre Taşdemir, 6 aylığına Sarı-Kırmızılı takıma kiralandı.


Galatasaray ile sözleşmesini 2020-2021 sezonuna kadar uzatan Emre Taşdemir,yeni takımı Hes Kablo Kayserispor ile ilk antrenmanına çıktı. Bugün saat 14.00'de yapılan antrenmanda yer alan Emre Taşdemir'in Cumartesi günü oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor. - KAYSERİ

Emre Taşdemir, Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:21 Kaynak: İHA
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