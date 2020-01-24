Emre Taşdemir'in lisansı çıktı

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği Emre Taşdemir'in lisansı bugün çıktı.



Hes Kablo Kayserispor, 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladığı Emre Taşdemir'in evraklarını tamamladı ve lisansı işlemlerini bitirdi. Emre Taşdemir'in yarın oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor. Sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in 3 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.



Galatasaray'dan 600 bin TL karşılığında kiralanan Emre Taşdemir, Hes Kablo Kayserispor ile birlikte dün çalışmalara başlamıştı. - KAYSERİ