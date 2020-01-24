Emre Taşdemir'in lisansı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Emre Taşdemir'in lisansı çıktı - Son Dakika Spor

Emre Taşdemir'in lisansı çıktı

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği Emre Taşdemir'in lisansı bugün çıktı.

Emre Taşdemir'in lisansı çıktı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor'un Galatasaray'dan transfer ettiği Emre Taşdemir'in lisansı bugün çıktı.


Hes Kablo Kayserispor, 6 aylığına kiralık olarak renklerine bağladığı Emre Taşdemir'in evraklarını tamamladı ve lisansı işlemlerini bitirdi. Emre Taşdemir'in yarın oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giymesi bekleniyor. Sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in 3 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.


Galatasaray'dan 600 bin TL karşılığında kiralanan Emre Taşdemir, Hes Kablo Kayserispor ile birlikte dün çalışmalara başlamıştı. - KAYSERİ

Emre Taşdemir, Galatasaray, Kayserispor, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:55 Kaynak: İHA
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