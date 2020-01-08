Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmeyen polis açığa alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmeyen polis açığa alındı - Son Dakika

Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmeyen polis açığa alındı

6 saat önce

Önceki gece Şişli'de bulunan bir hastanesinin acil servis girişinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmediği ve ihmali bulunduğu ifade edilen bir polisin açığa alındığı bildirildi.

Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmeyen polis açığa alındı, System.String[]

Önceki gece Şişli'de bulunan bir hastanesinin acil servis girişinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmediği ve ihmali bulunduğu ifade edilen bir polisin açığa alındığı bildirildi.


Alınan bilgilere, dünyaca ünlü şarap ithalatı yapan bir firmanın sahiplerinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis girişinde, kendisini akrabalarını yaralayan kişiye benzeten Akın Kutlu tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Altı bıçak darbesiyle öldürülen 17 yaşındaki genç bugün son yolculuğuna uğurlanırken, cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen tahkikat gereği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güvenlik kameralarına ait görüntüler emniyet birimlerince incelendi. Bu kapsamda olay sırasında cinayetin işlendiği Acil Servis girişinde saldırıyı görmesine rağmen hızlı müdahalede bulunmayan polis memuru O.C., cinayette ihmali olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla açığa alındı.


Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Acil Servis, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kaza yerinden geçerken ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi
ABD savaşa hazırlık mı yapıyor? Bölgeye Usame Bin Ladin'i öldüren suikast timi gönderildi Donald Trump, İran'ın saldırılarının bilançosunu açıkladı İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti

Son Dakika Haberleri
23:48 AK Partili Kandemir Adıyaman'da konuştu Açıklaması - Son Dakika Haber
23:41 KKTC, Kuzey Kıbrıs Turizm Şurası'na hazırlanıyor - Son Dakika Haber
23:36 Mısır'da 5'li Libya toplantısında Türkiye'ye aşırılık yanlılarına destek verme suçlaması - Son Dakika Haber
23:27 Bir Türk'ün iş yerlerini hedef alan PKK yandaşları, 'yanlış' adresi kundakladı! - Son Dakika Haber
23:15 Trump'ın çağrısı sonrası NATO, Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenecek - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 23:56:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emre Tyler Mays, cinayetine müdahale etmeyen polis açığa alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]