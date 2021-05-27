Emre Tyler Mays'ı öldüren sanığın cezası onandı - Son Dakika

Emre Tyler Mays'ı öldüren sanığın cezası onandı

İSTANBUL - İstinaf Mahkemesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 yaşındaki Emre Tyler Mays'ı bıçaklayarak öldüren sanık Akın Kutlu'nun 'çocuğu kasten öldürme' suçundan çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisi girişine 7 ocak 2020 tarihinde saat 02.00 sularından ambulansla getirilen Ünlü şarap firması sahibi Figen ve Randolph Mays'ın oğlu Emre Tyler Mays (17), Akın Kutlu tarafından bıçaklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmış ve Kutlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamenin gönderildiği İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava, 16 Aralık 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Mays'ı husumetli olduğu kişilerden birine benzediği gerekçesiyle bıçaklayan tutuklu sanık Kutlu, 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış ve cezasında indirim uygulanmamıştı.

Karar İstinaf Mahkemesine taşındı

Sanık avukatı, davanın karara bağlanmasının ardından İstinaf Mahkemesine dilekçe sunarak karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatının başvurusunu reddetti. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, delil ve belgeler ile gerekçe içeriğine göre inceleme yapıldığının anlatıldığı kararda, ilk derece mahkemesinin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı belirtildi.

Sanığın savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği vurgulandı

Kararda, sanığın 'çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçunu işlediği, cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdir indirimi nedeni bulunmadığının gerekçesi göstererek açıklandığı ve savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiği anlatıldı. Hükümde isabetsizlik görülmediğinin belirtildiği kararda, sanık avukatının hata hükümleri uygulanması ve cezada indirim yapılması yönündeki istinaf nedenlerinin yerinde görülmediği, bu gerekçelerle istinaf başvurusunun reddedildiği vurgulandı.