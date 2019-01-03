Son Dakika Haberleri: Emre Uruç Adana Demirspor'da

Emre Uruç Adana Demirspor'da

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı.

Emre Uruç Adana Demirspor'da, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen ve sezonun ilk yarısını Giresunspor'da geçiren sağ bek Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı. Sezonun ilk yarısında 10 lig maçında forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu, sezonun ikinci yarısında mavi-lacivertli takımda ter dökecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Giresunspor, Emre Uğur, Adana Demirspor, Spor
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