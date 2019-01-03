Emre Uruç Adana Demirspor'da
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor
, sağ bek Emre Uğur
Uruç'u kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon Adanaspor
forması giyen ve sezonun ilk yarısını Giresunspor
'da geçiren sağ bek Emre Uğur Uruç'u kadrosuna kattı. Sezonun ilk yarısında 10 lig maçında forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu, sezonun ikinci yarısında mavi-lacivertli takımda ter dökecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:02 Kaynak: İHA
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