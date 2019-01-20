Son Dakika Haberleri: Emre ve Cemre" Hastaneyi Mesken Tuttu

Emre ve Cemre" Hastaneyi Mesken Tuttu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık üç yıldır, devlet hastanenin bahçesindeki ağaca ve yönetim binasındaki pencerenin önüne konan "Emre" ile "Cemre" ismi verilen iki kumruyla, hastane personeli özenle ilgileniyor.

Emre ve Cemre
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık üç yıldır, devlet hastanenin bahçesindeki ağaca ve yönetim binasındaki pencerenin önüne konan "Emre" ile "Cemre" ismi verilen iki kumruyla, hastane personeli özenle ilgileniyor.

Bodrum Devlet Hastanesinin yönetim binasına yaklaşık üç yıl önce gelmeye başlayan iki kumru, sağlık personelinin yanı sıra, hastaların da dikkatini çekiyor. Sürekli aynı ağaca konarak hastanenin penceresine gelen kuşlara, personel tarafından "Emre" ve "Cemre" adı verildi. Özenle beslenen iki kumru, adeta hastanedekilerin vazgeçilmezi oldu.

Kendilerine verilenleri yedikten sonra yeniden ağaçtaki yerini alan ve buradan hiç ayrılmayan kumrular, güzel görüntü oluşturuyor.

"Hastanenin maskotu oldular"

Hastane personellerinden iki çocuk annesi Hülya Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıldır yiyecek verdiği kumruların, adeta hastanenin maskotu haline geldiğini söyledi.

Her sabah hastaneye geldiklerinde kumruların aynı yerde kendilerinden yiyecek beklediğini ifade eden Doğan, "Hayvanları çok seviyoruz. Sürekli burada bizi bekliyorlar. Biz de onlara yiyeceklerimizden veriyoruz. Kuşlara özellikle hastaneye gelen çocuklar çok ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Kumruları besleyenlerden Aliye Danaş da insanlara olduğu kadar, hayvanlara da ilgi göstermeye çalıştıklarını vurguladı.

Hayvanları çok sevdiklerini aktaran Danaş, "Özellikle kuşları çok seviyoruz. Onları beslemek bize mutluluk veriyor. Hayvanlara da zaman ayırmaya çalışıyoruz. Onlara simit ve tatlı yediriyoruz. Normalde ürkek hayvanlar olmasına rağmen buraya sürekli geliyor." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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