Son Dakika Haberleri: Emre ve Isla takımla çalıştı! Hasan Ali ilk bölümde yer aldı...
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Emre ve Isla takımla çalıştı! Hasan Ali ilk bölümde yer aldı...

1 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sakatlığı önleyici egzersiz çalışmasıyla başladı.

Emre ve Isla takımla çalıştı! Hasan Ali ilk bölümde yer aldı..., System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sakatlığı önleyici egzersiz çalışmasıyla başladı.


Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.


Antrenman, çift kale maçların ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.


Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, antrenmanın tamamında, Hasan Ali Kaldırım ise ilk bölümünde yer aldı. Victor Moses ise özel program dahilinde çalıştı.


Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına yarın devam edecek.


Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:45 
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