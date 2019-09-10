Emre yaşar, halit ayar'ı 'iyi hal'den 2'nci kez verilen özel izinde öldürmüş

İSTANBUL Beyoğlu'nda para istedikleri İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu Halit Ayar'ı (23) kaçarken düştüğü yerde bıçaklayarak öldüren hükümlü Emra Yaşar'ın olayı tarihinde, 'iyi hal'den 2'nci kez verilen izni kullandığı ortaya çıktı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada 'nitelikli yağma' suçundan hükümlü olan Yaşar'ın, iyi hal ve disiplin cezası almadığı için ilk iznini Haziran ayında kullandığı, talebi üzerine de bir haftalık 2'nci kez iznin verildiği bildirildi.

Kırklareli Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinle çıkıp, Beyoğlu'nda para istedikleri İTÜ mezunu Halit Ayar'ı kaçarken yere düştüğü halde eski cezaevi arkadaşı Erhan Kundal ile birlikte bıçaklayarak öldüren Emra Yaşar ile ilgili olarak, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Yaşar'ın nitelikli yağma suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası aldığı kaydedilen yazılı açıklamada, hükümlünün, 2020 yılına kadar 4 özel izin kullanma hakkı bulunduğu bildirildi. Açıklamada, "Bakırköy Metris 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'nda 'nitelikli yağma' suçundan İstanbul 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına hükümlü iken 31.05.2019 tarihinde açığa ayrılma şartlarının tutması ile birlikte Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk olmuştur. Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 01.07.2019 tarihinde Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevkle gelmiştir" denildi.

İYİ HALLİ HÜKÜMLÜ STATÜSÜNDE

Emra Yaşar'ın iyi halli hükümlü olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Açık ceza infaz kurumuna ayrıldıktan sonra devam eden bir disiplin soruşturması olmaması ve iyi halli hükümlü statüsünde olması nedeniyle, 29.05.2019'dan 29.05.2020 tarihine kadar üç aylık periyotlar halinde kullanmak üzere 4 adet özel izin hakkının olduğu ve bu özel izin haklarından ilkini 11.06.2019-18.06.2019 tarihleri arasında Silivri Açık Ceza infaz Kurumu'nda bulunduğu süre içerisinde kullandığı anlaşılmıştır. 28.07.2019 tarihli talep dilekçesi ile izne çıkma talebinin periyotlara uygun olduğu ve disiplin soruşturması bulunmadığı görülmekle 02.09.2019- 09.09.2019 tarihleri arasında ikinci özel izni verilmiştir."