Son Dakika Haberleri: Emre Zafer Barnes Avrupa İkincisi Oldu

Emre Zafer Barnes Avrupa İkincisi Oldu

36 dakika önce

Milli atlet Emre Zafer Barnes, Glasgow'da düzenlenen Avrupa Salon Şampiyonasında 60 metrede ikinci oldu.

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Milli atlet Emre Zafer Barnes, Glasgow'da düzenlenen Avrupa Salon Şampiyonasında 60 metrede ikinci oldu.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında milli atlet Emre Zafer Barnes 60 metre mücadelesinde gümüş madalya kazandı. Türkiye'ye şampiyona tarihindeki sekizinci madalyayı getiren Barnes, 6.61'lik derecesiyle Avrupa ikinciliğine ulaştı. 60 metrede yapılan seçmede 6.69, akşamki yarı finalde 6.65 koşan Barnes, final yarışında ise 6.61'lik derece yaptı. 30 yaşındaki milli atlet, finalde Slovak Jan Volko'nun 0.01 saniye arkasında ikinci olurken, gümüş madalya kazandı. Barnes, böylece geçtiğimiz yılki dünya salon sekizinciliğinin ardından salonda da bir Avrupa madalyası elde etti. Erkekler 60 metrede bir diğer milli atlet Aykut Ay yarı finalde yarışırken, 6.73'lük dereceyle bu yılki en iyisini koşmasına karşın finali bulamadı. Yine 60 metrede yarışan Kayhan Özer ise seçmede 6.87'lik dereceyle serisini altıncı sırada bitirdi. Kadınlar 60 metrede Mizgin Ay, 7.42 ile seçmenin toplu listesinde 28. sırayı alırken, 0.02 saniyelik farkla yarı finali kaçırdı. Sabah seansındaki 60 metre engelli seçmelerinde ise Mikdat Sevler ve Şevval Ayaz, ilk tur mücadelesinin ardından elendi.

BAKAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkarak erkekler 60 metrede gümüş madalya kazanan Emre Zafer Barnes'i telefonla arayarak kutladı. Bakan Kasapoğlu, telefon görüşmesinde, milli atletin kazandığı önemli başarıdan duyduğu sevinci ve memnuniyeti dile getirerek, Barnes'in gelecekte daha büyük başarılara da imza atacağına inandığını belirtti. Bakan Kasapoğlu ayrıca, milli atlet için bir de tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede gümüş madalya kazanan Emre Zafer Barnes'i yürekten kutluyorum. Sporcumuzun kazandığı bu önemli başarı bizleri gururlandı. Bu başarıların gelecek için genç sporcularımıza örnek olacağına inanıyorum. Bu değerli derecelerin elde edilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Tokyo 2020 sürecinde sporcularımızın başarılarını sık sık tekrarlamalarını temenni ediyorum."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

Avrupa, Güncel
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