Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Emrecan Azder'in cenaze törenine katılanlar Emrecan Azder'in yakınlarının taziyeleri kabul etmesi Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Şişli'de dün metrobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Emrecan Azder (27), bugün Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:31 Kaynak: AA
Emrecan Azder'in cenaze törenine katılanlar
Emrecan Azder'in yakınlarının taziyeleri kabul etmesi
Cenaze namazının kılınması
İSTANBUL - Şişli'de dün metrobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Emrecan Azder (27), bugün Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Piri Mehmet Paşa Cami'nde ikindi vaktine müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Azder'in naaşı Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi.
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