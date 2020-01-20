Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Emrecan Azder'in cenaze törenine katılanlar Emrecan Azder'in yakınlarının taziyeleri kabul etmesi Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Şişli'de dün metrobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Emrecan Azder (27), bugün Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Emrecan Azder'in cenaze törenine katılanlar

Emrecan Azder'in yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

Cenaze namazının kılınması

İSTANBUL - Şişli'de dün metrobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Emrecan Azder (27), bugün Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Piri Mehmet Paşa Cami'nde ikindi vaktine müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Azder'in naaşı Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi.

Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Silivri, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:31 Kaynak: AA
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