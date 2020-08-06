Emrecan, Kaz Dağları'ndaki gölette boğuldu - Son Dakika

Emrecan, Kaz Dağları'ndaki gölette boğuldu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Kaz Dağları'ndaki Ayazma Mesire Yeri'nde gölete atlayan ve yüzme bilmeyen Emrecan Şaşmaz (17), boğuldu.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bulunan Kaz Dağları'ndaki Ayazma Mesire Yeri'nde gölete atlayan ve yüzme bilmeyen Emrecan Şaşmaz (17), boğuldu. Bayramiç'e 25 kilometre uzaklıkta bulunan Evciler köyü sınırlarındaki Kaz Dağları Ayazma Mesire Yeri'ne ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Emrecan Şaşmaz, serinlemek için eniştesiyle birlikte bir şelalenin altındaki gölete girdi. Yüzme bilmeyen ve derinliği hesap etmeyen Şaşmaz, akıntıya kapılınca suda çırpınmaya başladı. Şaşmaz bir süre sonra gözden kayboldu. Yanındaki eniştesi Şaşmaz'ı bulamayınca mesire yerindeki diğer yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler arama çalışması başlatırken, Şaşmaz'ın kısa süre içinde cansız bedeni su yüzeyine çıktı. Savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Şaşmaz'ın cansız bedeni Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 06:57

Kaynak: DHA

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