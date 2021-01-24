Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı

Toplum Baytarı:

Sen şu olaya bak , gelen devletin polisi afad biz arasak umursamazlar...Biz istanbulda ormanda çamura saplandık acil durum numaralarını aradık, jandarma diyor bizim bölge değil polisi arayın .. akabinde aradık polisi adamlar ormana araç girmiyor diye kendileri bile 1 km lik yolu yürümemek için bizle dalga geçer gibi konuşmalar elbise ve ayakkabıları çamur olacak diye ilgilenmediler bunları da gördük...