Emrehan Gedikli: Leverkusen taraftarının önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum - Son Dakika

Emrehan Gedikli: Leverkusen taraftarının önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum

08.05.2021 11:13
Emrehan Gedikli: Leverkusen taraftarının önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum, System.String[]

Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen'in altyapısında uzun yıllar forma giyen ve geçen ay profesyonel sözleşme imzalayan Emrehan Gedikli, hayaline kavuştuğunu söyledi.

Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen'in altyapısında uzun yıllar forma giyen ve geçen ay profesyonel sözleşme imzalayan Emrehan Gedikli, hayaline kavuştuğunu söyledi. 18 yaşındaki Türk asıllı forvet, "Bayer Leverkusen'in büyük taraftarının önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. A takımla ilk golümü atmak istiyorum" dedi.

Futbola başladığı Bayer Leverkusen'de önce minikler ardından da U15, U16, U17, U18 takımlarında forma giyen Emrehan Gedikli, gösterdiği performansla Almanya U18 Milli Takımı'na seçildi. Kulübüyle profesyonel sözleşmeye imza atan genç forvet, hedeflerini ve A takımla çıktığı ilk maçtaki duygularını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

18'inci doğum gününe denk gelen 25 Nisan 2021 tarihinde Bayer Leverkusen ile profesyonel sözleşmeye imza atan Gedikli, "Bayer Leverkusen ile ilk profesyonel sözleşmem Haziran 2022 yılına kadar. Çok mutluyum. Çocukluğumdan beri Leverkusen'de futbol oynuyorum ve A takıma yükselmek hep hayalimdi. Bayer Leverkusen'in bana olan güvenini boşa çıkarmamak için çok çalışacağım ve mücadele edeceğim" dedi."HİÇBİR HAYAL İMKANSIZ DEĞİL"UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'in İsrail'in Hapoel Beer-Sheva ekibiyle oynadığı karşılaşmada 80'inci dakikada Karim Bellarabi'nin yerine oyuna dahil olarak ilk kez A takım formasını giyen Emrehan Gedikli, "A takımla çıktığım ilk maçta yaşadığım duygu, çok güzel bir duyguydu, inanılmaz bir duyguydu. 10-15 yıldır zaten bu takımın forması altında oynuyorum. İnşallah bir gün bu formayla A takım için sahaya çıkarım diye kendime hedef koymuştum. Allah'a şükür bu bana nasip oldu. Bu da bana hiçbir hayalin imkansız olmadığını gösterdi" şeklinde konuştu."O GÜN HEPİMİZ ÇOK HEYECANLIYDIK"Gedikli, A takımla çıktığı ilk maçında ailesiyle yaşadığı duyguları şöyle anlattı: "Ailem her zaman beni desteklemiştir. Daima benim için mümkün olanın en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Bu yüzden onlara ömür boyu minnettar olacağım. İlk maçıma çıktığımda bütün ailem bizim evde toplanıp maçı izlemiş. Hocam beni ısınmaya yolladığında evde herkes hevesle oyuna alınmamı beklemiş. Oyuncu değişikliği için çağrıldığımda, herkes bunca sene beraber beklediğimiz anın mutluluğunu yaşayıp sevinç gözyaşları akıtmış. Maçtan sonra beni görüntülü aradılar, herkes tebriklerini iletip ne kadar mutlu olduğunu ifade etti. Ailemin gurur dolu bakışları beni çok memnun etti. Onlar her zaman her şeyin en iyisine layık. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamaya da zaten ailece gitmiştik. O gün gerçekten hepimiz çok heyecanlıydık, imza sonrası da bir o kadar sevinçli. Allah bizi daima bir arada tutup mutlu olmayı nasip etsin inşallah.""BÜYÜK TARAFTARIN ÖNÜNDE OYNAMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM""Bundan sonraki hedefim, Bayer Leverkusen'in kalıcı bir parçası olmak. Daha fazla oynayıp A takımla ilk golümü atmak istiyorum" diye sözlerini sürdüren Emrehan Gedikli, taraftarla buluşmak için sabırsızlandığını dile getirdi. Gedikli, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde başından beri A takımla antrenmanlara çıktığım için idmanlarımı normal şekilde sürdürebiliyorum. Pandemi döneminde bazen idmana çıkamayan arkadaşlar oldu. İdmanlardan geri kalmadığım için mutluyum. Umarım pek yakın zamanda her şey yoluna girer ve hepimiz normal düzene geri döneriz. Henüz Bayer Leverkusen'in büyük taraftarının önünde sahaya çıkamadım. Sabırsızlıkla o anı bekliyorum. Allah'ın izniyle hep beraber güzel ve başarılı günleri göreceğimize inanıyorum."

Emrehan Gedikli: Leverkusen taraftarının önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum
Emrehan Gedikli: Leverkusen taraftarının önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum
Emrehan Gedikli: Leverkusen taraftarının önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum

Bundesliga, Leverkusen, Almanya, Bayer, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Emrehan Gedikli: Leverkusen taraftarının önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız Emine Erdoğan: Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Malta'da turizmi canlandırmak için ülkeye gelen turistlere kişi başı 200 euro verilecek Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Cumhurbaşkanı kararıyla 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Burak Yılmaz Lille'i sırtladı, şampiyonluğa koşuyor Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti Günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece yarısı hala akın etti, güvenlik ekipleri alarma geçti

Son Dakika Haberleri
10:00 İşte semt semt bugün İstanbul'da kurulan pazar yerleri
09:57 Polisleri kapıda gören suçlunun, balkondan balkona atlayıp kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi
09:42 İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti
09:37 Pelin Öztekin'den herkesi duygulandıran paylaşım: Bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş
09:33 İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın içindeki cemaate saldırdı! O anların görüntüleri ortaya çıktı
09:29 Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Ruhsar Pekcan'ın yardımcısı görevden alındı
09:26 Kumarhane baskınında 220 kişi yakalandı, 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi
09:18 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi
09:13 Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı
09:06 Serdar Ortaç koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı, sosyal medyada paylaştı
Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı Çernobil Nükleer Santrali'nde radyoaktif hareketlilik yeniden başladı         
11:09
Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Ece Dizdar, Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:03
Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada Çaresizlik, panik ve korku! İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı alçak saldırı kamerada         
10:24
Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım Salgın nedeniyle çalışamayan oryantal Didem isyan etti: E-devlet üzerinden yardım başvurusu yaptım         
10:03
'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı 'Kedi miyavlaması sendromlu' 5 yaşındaki küçük kızın yaşam mücadelesi yürekleri dağladı         
09:51
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir grup, Mescid-i Aksa saldırısını protesto etti         
09:42
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi         
09:19
Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu Aracının üzerine bırakılan cips kutusunu az daha çöpe atıyordu, içindeki paraları görünce ilk işi polisi aramak oldu         
08:37
Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı Nuri Bilge Ceylan'ın arabasını görenler gözlerine inanamadı         
20:02
Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi Uçankuş TV'ye kayyum atandığı ve Can Tanrıyar'ın da hisselerine tedbir konulduğu iddia edildi         
19:55
Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu         
18:54
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı         
18:42
İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor         
17:58
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak         
16:28
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2021 11:35:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Emrehan Gedikli: Leverkusen taraftarının önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement