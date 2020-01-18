Emrehan halıcı sayın cumhurbaşkanımız aradı, rahşan ecevit devlet mezarlığına defnedilecek - Son Dakika

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Emrehan halıcı sayın cumhurbaşkanımız aradı, rahşan ecevit devlet mezarlığına defnedilecek
6 saat önce
Emrehan Halıcı Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek. Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
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