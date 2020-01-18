Emrehan halıcı sayın cumhurbaşkanımız aradı, rahşan ecevit devlet mezarlığına defnedilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Emrehan halıcı sayın cumhurbaşkanımız aradı, rahşan ecevit devlet mezarlığına defnedilecek - Son Dakika

Emrehan halıcı sayın cumhurbaşkanımız aradı, rahşan ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

6 saat önce

Emrehan Halıcı Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek.

Emrehan Halıcı Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Emrehan halıcı sayın cumhurbaşkanımız aradı, rahşan ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Emrehan Halıcı, Cumhurbaşkanı, Rahşan Ecevit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:31 Kaynak: DHA
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