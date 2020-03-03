Emrespor, BAL peşinde - Son Dakika
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Emrespor, BAL peşinde

6 saat önce

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor, namağlup şampiyonluğa koşuyor.

Emrespor, BAL peşinde, System.String[]

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin lideri Emrespor, namağlup şampiyonluğa koşuyor. Kırmızı-siyahlılar, 15'te 15 yaparken şu ana yenilgi ve beraberlik yüzü görmedi. Emrespor, 15 maçta 45 puan toplayıp rakip fileleri 88 kez havalandırırken kalesinde sadece 5 gol gördü. Maç başına 5.8 gol ortalamasıyla oynayan kırmızı-siyahlılar, kalan maçlarını da kazanarak geçtiğimiz yıl olduğu gibi şampiyon olmak istiyor.


Kulüp Başkanlığını Ozan Gezer'in yaptığı kulüp, aynı zamanda Emre Akademi'yi kurdu. Altyapısından da gençleri yetiştiren kırmızı-siyahlıların, son 2 maçında Yalvaçspor ve Keçiborlu Belediyespor maçlarını tamamlayamadı. Emrespor, sezon sonunda Bölgesel Amatör Lig (BAL) hedefi için kolları sıvadı.


Isparta Emrespor 2. Başkanı Ender Kızıltan, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yılda şampiyon olmuştuk. İl kontenjanı nedeniyle Isparta ile baraj oynamak zorunda kaldık. İnşallah Isparta 32 Spor 3. Lige yükselir, bizde direkt şampiyon olur ve Bölgesel Amatör Lige yükseliriz. Kalan 7 maçını kayıpsız geçerek hedefimize ulaşacağız. Bölgesel Amatör Lig'i iple çekiyoruz. Çünkü biz Bölgesel Amatör Ligi hak ediyoruz" dedi.


Emrespor Antrenörü Mustafa Özsavlu ise hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig olduğunu söyleyerek, "Biz bu işe inandık, başaracağız. Çok çalışıyoruz ve hedefimize ulaşacağız" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
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