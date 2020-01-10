Emrespor, özel maçta BAL takımını 1-0 mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Emrespor, özel maçta BAL takımını 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

Emrespor, özel maçta BAL takımını 1-0 mağlup etti

6 saat önce

Isparta 1. Amatör Futbol Lideri Emrespor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Afyonkarahisar temsilcisi Sandıklıspor ile oynadığı özel maçı 1-0 kazandı.

Emrespor, özel maçta BAL takımını 1-0 mağlup etti, System.String[]

Isparta 1. Amatör Futbol Lideri Emrespor, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta mücadele eden Afyonkarahisar temsilcisi Sandıklıspor ile oynadığı özel maçı 1-0 kazandı.


Isparta Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maçta Emrespor'u galibiyete taşıyan golü Bilgehan attı.


Karşılaşma nefesleri keserken, her iki takım da karşılıklı atakları vardı. İki komşu ilin takımı dostluk içerisinde bir maç oynadılar. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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