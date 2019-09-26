Son Dakika Haberleri: Emrespor, şampiyon takımdan transfer yaptı
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Emrespor, şampiyon takımdan transfer yaptı

1 saat önce

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi ekibi Emrespor, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor.

Emrespor, şampiyon takımdan transfer yaptı, System.String[]

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi ekibi Emrespor, dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz yıl Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup'ta şampiyon olan Burdur Bucak Belediye Oğuzhanspor'un kanat ve orta saha oyuncusu Süleyman Karaağaç'ı transfer etti. Futbola Meydan Gençlikspor, Ok Spor, Antalyaspor A.Ş. Muratpaşa Belediyespor, Demre Belediyespor, Kepez Belediyespor, Korkuteli Belediyespor ve son olarak da Bucak Belediye Oğuzhanspor forması giyen Karaağaç'ın Bölgesel Amatör Lig'de 32 maçı bulunuyor. Karaağaç, Korkuteli Belediyespor'la oynanan özel maçta da ilk 11 de görev aldı. - ISPARTA

Karaağaç, Isparta, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:59 Kaynak: İHA
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