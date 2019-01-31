Son Dakika Haberleri: Emrullah Akpunar Bağımsız Olarak Aziziye Belediye Başkan Adaylığını Açıkladı

Emrullah Akpunar Bağımsız Olarak Aziziye Belediye Başkan Adaylığını Açıkladı

1 saat önce

31 Mart yeren seçimleri öncesi Aziziye ilçesinde bağımsız olarak ilk adaylığını açıklayan isim Emrullah Akpunar oldu.

Emrullah Akpunar Bağımsız Olarak Aziziye Belediye Başkan Adaylığını Açıkladı, System.String[]
31 Mart yeren seçimleri öncesi Aziziye ilçesinde bağımsız olarak ilk adaylığını açıklayan isim Emrullah Akpunar oldu.

Bağımsız adaylığını yaptığı yazılı açıklama ile duyuran Emrullah Akpunar, "31 mart yerel seçimleri öncesi 15 yıldır mensubu olduğum Milliyetçi hareket Partisinden Aziziye Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştum. Cumhur ittifakı nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum'dan iki ilçe hariç aday çıkarmama kararı aldı. Ancak Aziziye ilçemizde çıktığımız bu yolda bizimle beraber olan halkımız, ilçemiz adına seçimlerde adaylığımın devam etmesi yönünde büyük destek gösterdi. vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve teveccühe kayıtsız kalamazdım. 31 mart yerel seçimleri öncesi bende Aziziye Belediye Başkanlığı için bağımsız olarak aday olmaya karar verdim. Biz Aziziye'ye Ilıca'ya Dadaşkent ve Mahalle olan köylerimizde yaşanan eşimize, dostumuza ve halkımıza inandık, güvendik ve bu yola çıktık. Dayatmalarla gelenler değil, mütaahit seviciler değil halkın içinden memleketin öz evladı olarak bu yola çıkıyoruz. Yıllardan beridir bir türlü makus talihini değiştiremeyen Aziziye ilçemiz yeni projeler ve birlik içinde yapılacak çalışmalar ile hak ettiği konuma gelecektir. Biz gücümüzü her zaman halktan aldık her zaman halkımız ile birlikte hareket ettik. Aziziyedeki kardeşlerim bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, şükürler olsun ki bizde Aziziye halkını asla yarı yolda bırakmadık. Bırakmayacağız da. Bizim için en büyük değer Aziziyedir, Aziziye sevdasıdır. Şunu net olarak belirtmek isterim ki bin canım olsa hepsini Aziziye ilçesi için vermeye hazırım. Karamsarlığa hiçbir zaman girmedim. Vakit yürekli olma vaktidir. Gelinen bu noktada Aziziye ilçe halkının ricası bizim için emirdir. Her zaman vatandaşlarımızın emrinde olduğumu belirtmek istiyorum. şimdiden bana büyük destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Erzurum, Aziziye, Politika
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