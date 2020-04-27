Emrullah Gülüşken: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te tedavi edilmediğini söyleyen ve Türkiye'ye... - Son Dakika
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Son Dakika Dünya Emrullah Gülüşken: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te tedavi edilmediğini söyleyen ve Türkiye'ye... - Son Dakika Dünya

Emrullah Gülüşken: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te tedavi edilmediğini söyleyen ve Türkiye'ye...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıktığı halde tedavi edilmeyerek evine gönderildiğini söyleyen ve Pazar günü Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'yı aradı.

Emrullah Gülüşken: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te tedavi edilmediğini söyleyen ve Türkiye'ye..., System.String[]

İsveç'te Covid-19 testi pozitif çıktığı halde 'tedavi edilmeyerek evine gönderildiğini' söyleyen Emrullah Gülüşken ve üç çocuğunu taşıyan uçak Pazar günü Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık görevlileri tarafından basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Gülüşken'in tedaviye alındığı ve çocuklarının 14 gün karantinada tutulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emrullah Gülüşken ve kızı Leyla ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan Twitter mesajında şunları söyledi: "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz."

Erdoğan, Gülüşken'in kızı Leyla'ya telefonda "İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar... Dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden birkaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin, biz tıbben üzerimize ne düşerse bunları harfiyen yerine getireceğiz" dedi.

İsveç yerel yönetimi: Tıbbi müdahaleler vakaya özel

İsveç'te yayımlanan Aftenbladet gazetesinin haberine göre, Gülüşken'in alınmadığını söylediği hastanenin bulunduğu güneydeki Skane bölgesi basın sözcüsü Jimmy Gottfridsson, Covid-19 hastalarının tedavisi için belirlenen bir rutin olduğunu ve tıbbi müdahalelerin vakaya özel uygulandığını söyledi. Gottfridsson, çoğu Covid-19 hastasının da hastanede tedavi görmediğinin de altının çizilmesi gerektiğini söyledi.

İsveç kamu yayın kuruluşu SVT de İsveç Sağlık Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini yazdı.

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Türkiye, İsveç, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 01:25 

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