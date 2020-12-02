Emsan'dan pratiklik sağlayan mutfak ürünleri - Son Dakika

Emsan'dan pratiklik sağlayan mutfak ürünleri

02.12.2020 14:25
Emsan'dan pratiklik sağlayan mutfak ürünleri, System.String[]

Emsan, estetiği ve fonksiyonelliği buluşturduğu en yeni ürünleriyle mutfaklara pratiklik getiriyor.

Emsan, estetiği ve fonksiyonelliği buluşturduğu en yeni ürünleriyle mutfaklara pratiklik getiriyor.

Şirket açıklamasına göre, Emsan'ın rende ve soyacaktan oluşan Sento rende ve mutfak gereçleri serisi mutfakta kolaylık sağlıyor. Ergonomik tasarımları olan Sento rendenin violet ve golden pink olmak üzere 2 farklı renk seçeneği bulunuyor. Hem büyük, hem de tencere ve tabak içinde girebilecek kadar küçük mini boyutlu Sento rende, 3 farklı rendeleme alternatifiyle sunuluyor. Silikon tabanları sayesinde içine girdiği tencere ya da tabakta oluşabilecek çiziklerin önüne geçiyor. Serinin soyacağı ile patates, havuç, pancar gibi en sert sebzeler birkaç saniye içinde soyulabiliyor.

Sento rende ve mutfak gereçleri serisinin rende ve soyacak ürünleri, Emsan mağazalarında ve emsan.com.tr'de, 24,99 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Titanyum kaplaması ve Emsan çeliğinden oluşan Emsan Soft ve Emsan Teatanyum çaydanlık takımları da çayın mutfaktan sofraya uzanan yolculuğuna pratiklik kazandırıyor. Bu çaydanlıklar, içerisinde bulunan sabit süzgeç sayesinde çay süzgeçlerinin rafa kalkmasını sağlıyor. Çayın demlenmesine engel olmayan özel yaylı ara kapağı sayesinde, demlik altında oluşan damlacıkları ortadan kaldırıyor.

1 litrelik üst demliği, 1,8 litrelik alt demliği bulunan Emsan Soft ve Emsan Teatanyum çaydanlık takımları, Emsan mağazalarında ve emsan.com.tr'de, 249,99 TL'den başlayan fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Emsan, yıldızla süslediği geleneksel çay bardağı; siyah, beyaz, kahverengi ve gri renkleri yansıtan porselen çay tabaklarından oluşan 6 kişilik çay setleri sunuyor. Farklı desenlere sahip porselen çay tabakları ile cam bardağın uyumunu sergileyen çay setleri farklı zevklere hitap ediyor. 12 parçadan oluşan Emsan Yıldız, Emsan Valera, Emsan Derin, Emsan Dönence çay setleri, Emsan mağazalarında ve emsan.com.tr'de, 119,90 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmakta.

Silikon, Çay, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Emsan'dan pratiklik sağlayan mutfak ürünleri - Son Dakika Ekonomi


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