EMŞAV'dan 193. mevlit - Son Dakika

EMŞAV'dan 193. mevlit
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif'in bu ay 193.'sü gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:08 Kaynak: İHA
Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif'in bu ay 193.'sü gerçekleştirildi.
Vakıf binasında düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak, 1. ay polis şehitleri Ali Yıldırım, Ali Kesimoğlu ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Okutulan mevlidin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Mevlide Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN
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