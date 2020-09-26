EMŞAV'dan 201. mevlit - Son Dakika

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif'in 201'incisi yapıldı.

Program Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi İmamı Murat Başer ve şehit ağabeyi Hasan Keleş'in katkılarıyla icra edildi. Korona virüsü salgınından dolayı camide icra edilen mevlit sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınla da üyelere, şehit ve gazi yakınlarına izletildi.

EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Şehit yakınlarımızın acılarını yürekten paylaşıyoruz. Dualarımıza iştirak eden herkesten Allah razı olsun. Görevi başındaki emniyet güçlerimize, askerlerimize sağlık sıhhat başarı diliyoruz. Ebediyete göçen gazilerimize, yakınlarımıza rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - SAMSUN