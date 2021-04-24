EMŞAV'dan 208. mevlit - Son Dakika

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in 208'incisi yapıldı.

EMŞAV tarafından yapılan şehitleri anma programları devam ediyor. Korona virüsü (Kovid-19) dolayısıyla sosyal medya üzerinden düzenlenen programın 18. yılında şehitler 208. kez anıldı. Program okunan dualarla icra edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. EMŞAV tarafından düzenlenen 208. mevlit programımızı pandemiden dolayı cemaatsiz olarak yaptık. Allah'ım kabul eylesin, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - SAMSUN