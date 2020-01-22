EMŞAV'dan Adana Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel EMŞAV'dan Adana Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

EMŞAV'dan Adana Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

6 saat önce

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Adana Şube Başkanı Zuhal Aslan, Adana İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

EMŞAV'dan Adana Emniyet Müdürlüğüne ziyaret, System.String[]

Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Adana Şube Başkanı Zuhal Aslan, Adana İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

EMŞAV'ın yeni atanan Adana Şube Başkanı Aslan ve beraberindeki heyet, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından plaket takdimi gerçekleştirilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.

Zafer Aktaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:24 Kaynak: AA
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