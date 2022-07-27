EMŞAV'dan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a ziyaret

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim ve Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ı ziyaret etti.

Erim ve Selçuk'un yanı sıra Malatya'dan gelen gazi polis memuru Ramazan Karaca, şehit ve gazi ailelerini makamında misafir eden Urhal, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Daha önce görev yaptığı Malatya'dan gelen misafirlerin ziyaretlerinden dolayı onur duyduğunu kaydeden Urhal, ziyaretçilerine çeşitli hediyeler verdi.