EMTAL'den Kdz. Ereğli'ye otopark hizmeti
1 saat önce
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesi otopark hizmeti vermeye başladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:10 Kaynak: İHA
Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nin bahçesi otopark hizmeti vermeye başladı.
Kdz. Ereğli'de bulunan Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kdz. Ereğli'de uzun süredir önüne geçilmeyen park sorunu dolayısıyla bahçesinde otopark hizmeti verecek. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gelen yazılı açıklamaya göre Otopark saatleri, günleri ve fiyatları şu şekilde, Hafta içi: 18.00- 24.00, Cumartesi 14.00 - 24.00, Pazar: 08.30 - 24. 00, Yaz Tatili 08.30 - 01.00 saatleri arasında olurken fiyatlar ise Otomobil 5 TL, Minibüs-Midibüs 10 TL Otobüsler ise 15 TL olarak belirlendi. - ZONGULDAK
Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı
Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!