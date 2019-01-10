Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – "Abd-Çin"Den Net Sonuç Çıkmayınca Petrol Düştü

Emtia Piyasaları – "Abd-Çin"Den Net Sonuç Çıkmayınca Petrol Düştü

1 saat önce

– Petrol fiyatları ABD ve Çin arasındaki toplantı sonucunda net bir açıklama yapılmaması ve ABD'nin stoklarında görülen artış sebebiyle yaklaşık yüzde 1.0 düştü.

Emtia Piyasaları –
– Petrol fiyatları ABD ve Çin arasındaki toplantı sonucunda net bir açıklama yapılmaması ve ABD'nin stoklarında görülen artış sebebiyle yaklaşık yüzde 1.0 düştü.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.91 artışla 60.88 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 1.30 artışla 51.68 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerine son verme amacıyla düzenlenen toplantının sonucnda net bir açıklama yapılmaması ile yeniden başlayan ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle dolar altı ayın zirvesine yakın düzeyde.

Küresel emtia piyasalarında;

       - gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 15.675 dolardan,

       - altın, yüzde 0.15 düşüşle 1,290.1 dolardan,

       - bakır, yüzde 0.85 düşüşle 2.6345 dolardan,

       - platin, yüzde 0.01 artışla 825.4 dolardan

       - paladyum da yüzde 0.47 artışla 1,295.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 225 liraya, çeyrek altın 369 liraya, Cumhuriyet altını da 1,518 liraya döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:22 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kenya'da Plastik Poşet Kullananlar Hapis Cezası Alabiliyor ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

Şahin Kendirci, Aleyna Tilki ile Aşk Yaşadığı İddialarını Yalanladı ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:50:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Emtia Piyasaları – "Abd-Çin"Den Net Sonuç Çıkmayınca Petrol Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]