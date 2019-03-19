Emtia Piyasaları – ABD Hafif Petrolü 59 Doların Üzerinde

– Petrol fiyatları, küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebine etki edeceği endişelerinin piyasada oluşturduğu düşüş eğilimine rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle, ABD hafif petrolü 59 dolar düzeyinde tutundu.

– Petrol fiyatları, küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebine etki edeceği endişelerinin piyasada oluşturduğu düşüş eğilimine rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle, ABD hafif petrolü 59 dolar düzeyinde tutundu.



Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.04 artışla 67.57 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.14 düşüşle 59.01 dolardan işlem görüyor.



Altın fiyatları, küresel ekonomik yavaşlama endişeleriyle zayıflayan dolar ve güvenli liman arayışına giren yatırmıcılar etkisiyle yükseldi.



Küresel emtia piyasalarında;



gümüş, yüzde 0.38 artışla 15.38 dolardan,



altın, yüzde 0.34 artışla 1,306 dolardan,



bakır, yüzde 0.12 artışla 2.9125 dolardan,



platin, yüzde 0.5 artışla 838.2 dolardan ve



paladyum da yüzde 0.28 artışla 1,544 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,545 liraya döndü. - İstanbul

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