EMTİA PİYASALARI – Altın 1,450 dolar ile 6 yılın zirvesinde

Altın, New York Fed
(Merkez Bankası
) Başkanı John Williams
'ın açıklamalarının faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu
'daki gerilimlerin artmasıyla Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 1,450 dolar düzeyini gördü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.71 artışla 16.475 dolardan,
altın, yüzde 1.0 artışla 1,442.4 dolardan,
bakır, yüzde 2.36 artışla 2.774 dolardan,
platin, yüzde 1.42 artışla 862 dolardan ve
paladyum da yüzde 1.34 artışla 1,532.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 262 liraya yükselirken, çeyrek altın 428 liraya, Cumhuriyet altını da 1,771 liraya yükseldi.
ABD Donanması'nın küresel petrol akışının önemli noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda İran
'a ait bir insansız hava aracını vurmasıyla Orta Doğu'da artan gerilimlere paralel olarak petrol fiyatları yüzde 2.0 düzeylerinde yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye
'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.34 artışla 62.76 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.92 artışla 55.81 dolardan işlem görüyor.