EMTİA PİYASALARI-Altın 1,970 doları aştı, petrol yatay - Son Dakika

EMTİA PİYASALARI-Altın 1,970 doları aştı, petrol yatay

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole toplantısında, faiz artışı konusunda aceleci olmayacakları anlamına gelen konuşmasının ardından yükselen altının ons fiyatı 1,976.54 doları gördü.

EMTİA PİYASALARI-Altın 1,970 doları aştı, petrol yatay, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole toplantısında, faiz artışı konusunda aceleci olmayacakları anlamına gelen konuşmasının ardından yükselen altının ons fiyatı 1,976.54 doları gördü.

Meksika Körfezi'ndeki Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın üretime önemli bir zarar vermeden atlatılmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 46 dolarda yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının yukarı yönlü denemelerini sürdürdüğüne dikkat çekerek, şöyle dedi: "Gerek Fed'in enflasyonun yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin verecek olması gerekse destekleyici para politikasının uzun bir süre daha korunmasının beklenmesi dolar üzerinde baskı oluştururken ons altının belirgin şekilde güç kazanmasını sağladı. "Bu kapsamda 1,910 dolara doğru geri çekilen ons altın hızlı bir şekilde 1,970 doların üzerine doğru tepki verdi. "Bir süredir teknik görünümü negatif sinyaller veren ons altında kazanımların korunarak sırasıyla 1,976 ve 2,000 doların üzerinde kapanış yapılması durumunda kısa vadeli tablonun iyileşebileceğini düşünüyoruz."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.30 artışla 46.39 dolar,Batı Teksas yüzde 0.48 artışla 43.19 dolar,altın yüzde 0.30 artışla 1,970.14 dolar,gümüş yüzde 2.15 artışla 28.10 dolar,bakır yüzde 0.59 artışla 6,674.00 dolar,platin yüzde 0.55 artışla 938.13 dolar,paladyum yüzde 2.34 artışla 2,260.28 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 466 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,127 liraya yükseldi."Powell enflasyonu işaret etti" başlıklı Troy Kıymetli Madenler'in analizinde şöyle denildi: "Piyasaların bir süredir beklediği Jackson Hole toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleşirken, Fed Başkanı Jerome Powell'in sözleri neticesinde, piyasaların yön bulmaya çalıştığı bir hafta geride kaldı. "Altın da bu sözlerin etkisinden nasibini alırken, 1,940 dolar/onstan başladığı haftayı yeşilde kapatmaya başardı. "Söz konusu toplantıda Başkan Powel, enflasyon hedeflemesi yaklaşımına geçtiklerini duyurarak politika değişikliğine işaret etmiş oldu. "Aynı zamanda Başkan, faiz artırmak konusunda aceleci olmayacaklarını, enflasyon doğrultusunda faiz kararı alacaklarını sözlerine ekledi. "Başkanın sözlerinin ardından, piyasalardaki volatilite yükselirken, altın da bu volatiliteden kaçamadı. "Sarı maden, 1,900 dolar/ons desteğine kadar çekildiği haftada, 1,965 dolar/onstan kapanış yapmayı başararak yüzde 1.2 kazancı hanesine yazdı. "Toplantıda düşük faiz politikasının ne zamana kadar süreceğine dair net bir mesaj verilmemiş olsa da enflasyon, piyasaların yeni pusulası olacak gibi duruyor. "Düşük faiz ortamının devam ediyor olması altın fiyatı açısından pozitifken, enflasyonist gelişmeler ile piyasada faiz artacak beklentisi tetiklenerek altın fiyatları üzerinde bir baskı yaratabilir. "Gümüş de altınla benzer şekilde haftayı yeşilde kapatmasının yanı sıra haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak önce çıkmış oldu. "Geçtiğimiz haftaya 26.80 dolar/onstan seansa başlayan beyaz maden, 27.50 dolar/onsla haftayı tamamladı ve yüzde 2.6 değer kazandı. "Altın-gümüş oranında ise 70 seviyesi henüz kırılmamışken, bu seviyenin aşağı doğru kırılmasıyla birlikte, gümüşün lehine hareketlenme bir süre daha devam edebilir."Platinde 900 dolar/ons altının test edilmesinin ardından, toparlanma süreci devam ediyor. Platin geçtiğimiz haftaya 920 dolar/ons seviyesinden başlamasının ardından, 932 dolar/onstan seansı tamamladı ve yüzde 1.3 kazancı hanesine yazmış oldu. "Paladyum, önceki haftaya kıyasla yeşil bir kapanış yapmasının yanı sıra üst üste iki haftayı kazançla kapatmış oldu. "Haftalık seansa 2179 dolar/ons seviyesinden başlarken, 2234 dolar/onsla yüzde 2.5'lık değer artışıyla haftayı tamamladı.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda alıcıların iştahlı olma süreci devam ederken geçtiğimiz hafta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 17,077 kg altın, 51,457 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi EMTİA PİYASALARI-Altın 1,970 doları aştı, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi

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