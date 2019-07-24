Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Altın faiz indirimi beklentileriyle yükseldi
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EMTİA PİYASALARI – Altın faiz indirimi beklentileriyle yükseldi

1 saat önce

Altın fiyatları, önde gelen merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemek için faizleri indireceği beklentileri etkisiyle yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Altın faiz indirimi beklentileriyle yükseldi, System.String[]
–Altın fiyatları, önde gelen merkez bankalarının küresel ekonomiyi desteklemek için faizleri indireceği beklentileri etkisiyle yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.12 artışla 16.66 dolardan,
altın, yüzde 0.44 artışla 1,428 dolardan,
bakır, yüzde 0.67 artışla 2.718 dolardan,
platin, yüzde 1.96 artışla 878.5 dolardan ve
paladyum da yüzde 1.05 artışla 1,534.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 428 liraya, Cumhuriyet altını da 1,770 liraya yükseldi. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) ABD ham petrol stoklarının 19 Temmuz haftasında 10.8 milyon varil azaldığını açıklaması ve Orta Doğu'daki gerginlikler etkisiyle Brent petrol fiyatları 64 doların üzerinde tutundu.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.47 artışla 64.13 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.79 artışla 57.22 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 05:40 Kaynak: DHA
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