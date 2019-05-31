Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 1,300 doları aştı
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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 1,300 doları aştı

1 saat önce

– Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan ithal edilen ürünlere ek gümrük vergileri getireceğini açıklaması ile küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltmesi ve ABD hisse senedi piyasalarındaki düşüş etkisiyle 1,300 doları aştıKüresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 1.

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 1,300 doları aştı, System.String[]
– Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan ithal edilen ürünlere ek gümrük vergileri getireceğini açıklaması ile küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltmesi ve ABD hisse senedi piyasalarındaki düşüş etkisiyle 1,300 doları aştı
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.06 artışla 14.645 dolardan,
altın, yüzde 1.26 artışla 1,308.8 dolardan,
bakır, yüzde 0.21 düşüşle 2.6485 dolardan,
platin, yüzde 0.23 artışla 795.9 dolardan ve
paladyum da yüzde 1.93 düşüşle 1,339.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 244 liraya, çeyrek altın 400 liraya, Cumhuriyet altını da 1,654 liraya geriledi.
Petrol fiyatları ticaret gerginliklerinin artması etkisiyle son altı ayın  en büyük aylık düşüşünü yolunda.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.93 düşüşle 64.91 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.56 düşüşle 55.14 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:01 Kaynak: DHA
Donald Trump, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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