Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 1,400 doları aştı
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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 1,400 doları aştı

1 saat önce

– Altın fiyatları 2013 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek düzeyi olan 1,400 doları aştı.

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 1,400 doları aştı, System.String[]
– Altın fiyatları 2013 yılının Eylül ayından bu yana en yüksek düzeyi olan 1,400 doları aştı. Altın fiyatlarındaki yükselişe, ABD ve İran arasındaki,  insansız hava aracı (İHA) gerginlikleri sebep olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a bir saldırı emri vermesi ancak daha sonra kararından vazgeçmesi yatırımcıları güvenli limanlara itti.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.39 düşüşle 14.935 dolardan,
altın, yüzde 0.25 artışla 1,347.3 dolardan,
bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.702 dolardan,
platin, yüzde 0.02 artışla 801.8 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.37 artışla 1,478.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 259 liraya, çeyrek altın 423 liraya, Cumhuriyet altını da 1,751 liraya yükseldi.
Petrol fiyatları, İran'ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını vurmasıyla Orta Doğu'da yükselen gherginlikler etkisiyle yükseldikten sonra düştü.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.59 düşüşle 64.07 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.6 düşüşle 53.71 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:17 Kaynak: DHA
İnsansız Hava Aracı, İran, Eylül, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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