Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 15 haftanın zirvesinin hafif altında
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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 15 haftanın zirvesinin hafif altında

9 dakika önce

– Altın fiyatları, Fed'in faiz oranlarını düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, 15 haftanın zirvesinin hafifi altında seyrediyor.

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 15 haftanın zirvesinin hafif altında, System.String[]
– Altın fiyatları, Fed'in faiz oranlarını düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, 15 haftanın zirvesinin hafifi altında seyrediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.2 artışla 14.82 dolardan,
altın, yüzde 0.23 artışla 1,336.6 dolardan,
bakır, yüzde 0.3 artışla 2.631 dolardan,
platin, yüzde 0.59 artışla 807.5 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.14 düşüşle 1,329.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 403 liraya, Cumhuriyet altını da 1,669 liraya yükseldi.
Petrol fiyatları beş ayın en düşük düzeyinden toparlandı ancak artış ABD stoklarındaki artış ve küresel ekonomide görülen yavaşlama etkisiyle baskılandı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 61.62 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 53.04 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:18 Kaynak: DHA
Ekonomi
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