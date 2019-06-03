Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları ekonomik yavaşlama endişeleriyle iki ayın zirvesinde
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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları ekonomik yavaşlama endişeleriyle iki ayın zirvesinde

1 saat önce

– Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltmesi etkisiyle, iki ayın zirvesinde yükseldi.

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları ekonomik yavaşlama endişeleriyle iki ayın zirvesinde, System.String[]
– Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltmesi etkisiyle, iki ayın zirvesinde yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.19 artışla 14.595 dolardan,
altın, yüzde 0.38 artışla 1,316.1 dolardan,
bakır, yüzde 0.13 artışla 2.6435 dolardan,
platin, yüzde 0.48 artışla 798 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.26 artışla 1,335 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 403 liraya, Cumhuriyet altını da 1,667 liraya yükseldi.
Petrol fiyatları ticaret gerginliklerinin artması ve ABD ham petrolstoklarının rekor düzeye yükselmesi etkisiyle Kasım ayından bu yana en büyük aylık düşüş yolunda.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.26 düşüşle 61.21 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.75 düşüşle 53.09 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:41 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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