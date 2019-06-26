Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları Fed'in faizleri indirmeyeceği endişeleriyle düştü
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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları Fed'in faizleri indirmeyeceği endişeleriyle düştü

43 dakika önce

– Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla altın fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü.

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları Fed'in faizleri indirmeyeceği endişeleriyle düştü, System.String[]
– Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla altın fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.10 düşüşle  15.285 dolardan,
altın, yüzde 0.45 düşüşle  1,412.2 dolardan,
bakır, yüzde 0.58 düşüşle  2.719 dolardan,
platin, yüzde 0.29 artışla 816.9 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.27 düşüşle 1,528.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 261 liraya, çeyrek altın 427 liraya, Cumhuriyet altını da 1,767 liraya düştü.
Petrol fiyatlarında ABD ham petrol stoklarında görülen düşüşle görülen aşağı yönlü eğilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni yaptırımlar uygulamasıyla kısıtlandı.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.66 artışla 66.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.39 artışla 59.79 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:56 Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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