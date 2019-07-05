Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları yüzde 2.0'ye yakın düştü
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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları yüzde 2.0'ye yakın düştü

1 saat önce

– Altın fiyatları, ABD'de açıklanan işsizlik verisi ve tarım dışı işsiz sayısının Haziran ayında 224 bin kişi azalmasının piyasalarda oluşturduğu olumlu etkiye bağlı olarak, yatırımcıların hisse senedi piyasalarına yönelmesi ile yüzde 1.0'in üzerinde düştü.

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları yüzde 2.0'ye yakın düştü, System.String[]
– Altın fiyatları, ABD'de açıklanan işsizlik verisi ve tarım dışı işsiz sayısının Haziran ayında 224 bin kişi azalmasının piyasalarda oluşturduğu olumlu etkiye bağlı olarak, yatırımcıların hisse senedi piyasalarına yönelmesi ile yüzde 1.0'in üzerinde düştü.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.86 düşüşle 15.05 dolardan,
altın, yüzde 1.93 düşüşle 1,393.4 dolardan,
bakır, yüzde 0.86 düşüşle 2.66 dolardan,
platin, yüzde 3.76 düşüşle 811.9 dolardan ve
paladyum da yüzde 0.53 düşüşle 1,557.5 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 252 liraya, çeyrek altın 412 liraya, Cumhuriyet altını da 1,705 liraya geriledi.
Petrol fiyatları, jeopolitik gerginlikler ve Petrol İhraç Eden Ülkler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle artarken, ekonomik büyüme endişeleri artışı baskıladı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.72 artışla 64.39 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.51 artışla 57.63 dolardan işlem görüyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:16 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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