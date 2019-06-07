Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Altın üç yılın en yüksek haftalık artışına yakın
Son Dakika Ekonomi Haber

EMTİA PİYASALARI – Altın üç yılın en yüksek haftalık artışına yakın

53 dakika önce

– Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin doların gerilemesine neden olması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda faiz oranlarını düşüreceği tahminleri etkisiyle son üç yılın en yüksek haftalık artışı yolunda.

EMTİA PİYASALARI – Altın üç yılın en yüksek haftalık artışına yakın, System.String[]
– Altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin doların gerilemesine neden olması, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda faiz oranlarını düşüreceği tahminleri etkisiyle son üç yılın en yüksek haftalık artışı yolunda.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 1.41 artışla 15.115 dolardan,
altın, yüzde 0.5 artışla 1,349.5 dolardan,
bakır, yüzde 0.06 düşüşle 2.649 dolardan,
platin, yüzde 0.87 artışla 810.7 dolardan,
paladyum yüzde 0.99 artışla 1,362.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 250 liraya, çeyrek altın 410 liraya, Cumhuriyet altını da 1,696 liraya geriledi.
Petrol fiyatları Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer büyük üreticileri üretim kısıntılarının süresini uzatacağı işaretleri etkisiyle beş ayın en düşük düzeyinden yükselişe geçti.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.38 artışla 62.52 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.52 artışla 53.39 dolardan işlem görüyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:45 Kaynak: DHA
Fed, Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da, Orta Amerikalı göçmenlere polis şiddeti kameralara yansıdı Donald Trump'ın eşi Melania Trump göbeğiyle olay oldu UBER sürücüsünden 25 yaşındaki kıza cinsel saldırı Güney Çin Denizi'nde tehlikeli yakınlaşma! ABD ve Rus savaş gemileri karşı karşıya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 18:38:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: EMTİA PİYASALARI – Altın üç yılın en yüksek haftalık artışına yakın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]